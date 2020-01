Falscher Alarm in 50 Jahre altem Kernkraftwerk

Ein Fehlalarm hat die Menschen in der Umgebung des kanadischen Atomkraftwerks Pickering am Sonntagmorgen in Schrecken versetzt: Um 7.24 Uhr Ortszeit schickte die Regierung der Provinz Ontario eine Warnmeldung heraus, wonach es in dem AKW nordöstlich der Metropole Toronto zu einem „Vorfall“ gekommen sei.