Modischer Pistenspaß aus dem Ländle

Darum will iFLOW nun so richtig „Vollgas“ geben. Um dafür gewappnet zu sein, wurde die diesjährige Werbekampagne in Stuben in Szene gesetzt. „Als Markenbotschafter haben wir bekannte Sportler und Celebrities wie Manfred Bender (Ex-Bayern-Star) und Schauspieler und Unternehmer Mike Galeli, der übrigens mein Nachbar in Bludenz war, eingeladen“, berichtet Ebster.