Unbekannte schossen mit Stahlkugeln auf Autos

Nach der Überfallsserie in Salzburg-Maxglan kehrt keine Ruhe in dem Stadtteil ein. In der Innsbrucker Bundestraße schossen Unbekannte in der Nacht auf Sonntag mit Stahlugeln auf fahrende Autos. Drei Fahrzeuge wurden beschädigt, eine Lenkerin aus Deutschland bei dem Angriff leicht verletzt. Sie flüchtete zur Shell-Tankstelle in der Innsbrucker Bundestraße und setzte dort einen Notruf bei der Polizei ab.