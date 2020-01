Volkskultur: Nach dem Feiern surrt s‘Spinnradl

In Kärnten bauten die Bauern Flachs für den Eigenbedarf an, seit Maria Theresia wurde aber über die Umstellung auf eine Manufaktur diskutiert. Doch die Idee setzte sich nur mancherorts durch, wie in Friesach, wo in „Flachsröste und Leinenweberei“ bis in die zweite Hälfte des 20. Jahrhunderts hinein produziert wurde. Andernorts mussten die Bauern das Rohmaterial günstig an Händler abgeben.