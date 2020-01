Prozess gegen mutmaßliche Mörderinnen beginnt

Auch in Barbara H., einer arbeitslosen Mutter, die zum Prozessstart ihren 45. Geburtstag in der Zelle begeht, fand T. mit ihrem okkulten Treiben eine begeisterte Jüngerin - H. soll ihr hörig gewesen sein, heißt es. Diese Abhängigkeit geht so weit, dass H. im Auftrag von T. eine Villacher Pensionistin ermordet haben soll. Gertraud P. (72) hätte eine besonders schlechte Energie - diese könne nur durch den Tod gereinigt werden. H. gehorchte und, so schildert Staatsanwältin Bettina Dumpelnik in ihrer Anklage, erwürgte die 72-Jährige, um ihr Schmuck und Bargeld zu stehlen.