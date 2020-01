Kater-Duo kämpfte in Jutesack ums Überleben

„Die Kaltherzigkeit der Menschen kennt auch 2020 keine Grenzen“, ist Johanna Stadler, Geschäftsführerin der Pfotenhilfe Lochen, erschüttert. Ein Ehepaar in Feldkirchen bei Mattighofen fand zwei Kater in einem Jutesack. Einem Mann in Lochen lief zu Silvester ein Hund zu - der Besitzer wollte ihn nicht mehr zurück...