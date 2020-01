Top-4-Setzung weg: Thiem verliert Ranglisten-Platz

Dominic Thiem hat sein schlechtes Abschneiden beim ATP Cup in Australien einen Platz in der Tennis-Weltrangliste gekostet. In dieser wird er am Montag von Daniil Medwedew vom vierten auf den fünften Rang verdrängt. Der US-Open-Finalist gewann am Donnerstag in Sydney gegen Diego Schwartzman 6:4, 4:6 und 6:3 und fixierte damit den vorzeitigen Viertelfinalerfolg von Russland über Argentinien.