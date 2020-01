Wiener „Bonnie & Clyde“ stellten sich der Polizei

Es geht um Scheckbetrug in großem Stil. Ein Pärchen aus Wien wurde Teil eines Ringes, der sich auf diese Disziplin spezialisiert hatte. Maja M., 33, und ihr Ehemann Miki M., 35, seien in diese Geschichte hineingezogen worden, über Bekannte. „Die haben das schon vorher gemacht und gemeint, dass man so viel Geld verdienen kann. Man hat es uns schmackhaft gemacht“, gibt das Pärchen bei der Polizeistation im 3. Bezirk zu Protokoll.