Spontan Bank überfallen: „Es war a blöde Aktion“

In eine Bankfiliale in Tschurndorf spazierte im Oktober 2019 ein Burgenländer und forderte Geld. Die geschockte Kassiererin händigte dem Räuber 16.390 Euro aus, mit seinem Pkw flüchtete der Täter. Kurz darauf klickten die Handschellen. Jetzt wurde der 39-Jährige in Eisenstadt zu 16 Monaten auf Bewährung verurteilt.