Tochter (21) ließ Vater mit Eisenmeißel überfallen

Der Cousin des Mannes ging wenige Stunden später ins Netz. Er hatte noch versucht, die Beute in einem Kopfpolster des Hotelzimmers zu verstecken, einen anderen Teil in einem Floridsdorfer Park zu vergraben. Die Aktentasche, in der der Vater sein Erspartes verstaut hatte, hatte das Trio an einem Parkplatz an der Donau in Wien-Leopoldstadt verbrannt, den Eisenmeißel in den eisigen Fluten versenkt. Polizeitauchern gelang es, die Tatwaffe zu bergen.