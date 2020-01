Rechnungshof-Rüge für Missstände im Altenheim

Eine lange Liste an Mängeln und Versäumnissen beinhaltet das Gutachten des Landesrechnungshofs zum Seniorenheim in Lenzing, das Platz für 96 Personen bietet. Besonders unerfreulich für Bürgermeister Rudolf Vogtenhuber (SPÖ): In den Jahren 2018 und 2019 wurden in der Küche erhebliche Hygiene-Mängel festgestellt. Diese wurden aber noch im Verlauf der Prüfung beseitigt. Ebenfalls korrigiert wurde ein Abrechnungsfehler: Die Gemeinde hat aus dem Überschuss von 200.000 Euro nicht Rücklagen gebildet, sondern sie im Gemeindehaushalt belassen.