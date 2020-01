KH Nord sperrt Kinderstation für volle elf Tage zu

„Anspruch auf Freizeit wahrnehmen“

Die Erklärung für diese „Feiertage“, die ausgerechnet nach den tatsächlichen Feiertagen angesiedelt wurden und in eine Zeit fallen, in der gerade eine Grippewelle durchs Land rollt: „Die Kolleginnen und Kollegen der Abteilung aus Floridsdorf“, heißt es in einer Aussendung des KAV, „waren während der kompletten Weihnachtsfeiertage und über Sylvester im Dienst. Durch die vorübergehende Sperre haben nun auch sie die Möglichkeit, ihren Anspruch auf Freizeit wahrzunehmen.“