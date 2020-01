Reini Sampl: Ein Tausendsassa im Rollstuhl

„Wenn dir ein Arzt sagt, dass du nie wieder laufen wirst, dann ist das hart“, erinnert sich Reini Sampl an das Jahr 1996, als er sich beim Skifahren zwei Brustwirbel bricht. „Das volle Ausmaß kann man anfangs gar nicht abschätzen“. Nie wieder Skifahren? Nie wieder Motorradfahren? Nie wieder mit einem Mädchen am Strand spazieren gehen? Was für ein Leben soll das sein? „Doch ich habe mein Leben gut in den Griff bekommen! Konsequentes Training und tägliche Überstunden in der Therapie verhalfen mir zu meinem größten Sieg: Den Alltag zu meistern und wieder selbstständig zu sein.“