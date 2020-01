Gibt es den richtigen Ort für die Babyklappe?

Nachdem ein kleines Mädchen am 28. Dezember beim LKH Graz von seiner Mutter in der Tiefgarage abgelegt worden ist, fragen sich viele, ob die Babyklappe am richtigen Ort ist. Die 29-jährige Frau hat sich dort offenbar gestört gefühlt. Das Krankenhaus erwägt nun Änderungen - um so etwas in Zukunft zu vermeiden.