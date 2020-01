Was bringt 2020 dem Burgenland?

Für die „Krone“ wirft der Weltraumforscher als „Hobby-Astrologe“ augenzwinkernd einen fiktiven Blick in die Kristallkugel. „Ich sehe klare Sterne über dem Burgenland“, zeigt sich Gruber zuversichtlich. Das hat mehrere Ursachen. Ein Schwerpunkt ist eine saubere Energiepolitik. „Also keine Verschmutzung der Luft und damit ein schöner Blick nach oben sowie nachhaltiger Umgang mit den Ressourcen. Das bedeutet unter anderem mehr E-Tankstellen, flächendeckend verteilt“, kündigt Gruber als „Astronom“ an. Auch als Mensch sehe er eine wunderbare Zukunft für das Burgenland unter Landeshauptmann Doskozil voraus - so wie einen vernünftigen Mindestlohn, mit dem die Arbeit geschätzt werde, oder ein Pflegekonzept, bei dem man sich nicht fürchten müsse, verarmt alt zu werden.