Thiem und Muster sind bereit - stören Buschfeuer?

Dominic Thiem freut sich auf die Premiere des ATP Cups in Australien. Der Weltranglisten-Vierte startet mit dem neuen Teambewerb in Sydney in seine Tennis-Saison. Erster Gegner des von Thomas Muster betreuten österreichischen Teams ist am Samstag (ab 7.30 Uhr MEZ/live ServusTV) Kroatien. Beeinflusst könnte das Turnier im neuen Format von den in Australien tobenden Buschbränden werden.