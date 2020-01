Hasenhüttl ruiniert Mourinhos Start ins neue Jahr!

Der FC Southampton hat am Neujahrstag einen wichtigen Sieg im Kampf um den Klassenerhalt in der englischen Premier League gefeiert! Der Klub des steirischen Trainers Ralph Hasenhüttl setzte sich vor eigenem Publikum gegen Tottenham mit 1:0 durch und schob sich damit zumindest vorerst an die zwölfte Stelle. Die „Saints“ holten aus den jüngsten vier Runden zehn Punkte.