Protz-Alarm! Ronaldos linke Hand ist steinreich

Verlobungsklunker

Wozu die Top-Kicker ihre Millionen so ausgeben, zeigte am Wochenende Cristiano Ronaldo bei einer Preisverleihung in Dubai. Die „Globe Soccer Awards“ kürten den 34-Jährigen Superstar zum besten Fußballer des Jahres. Im Gegenzug stellte sich CR7 der Presse - und das mit jede Menge Blinke, Blink am Handgelenk. Hingucker Nummer 1 war dabei der gelblich-weiße Diamantring am Mittelfinger, der normalerweise Frauenhände schmückt und als sündhaft teurer Verlobungsklunker gilt.