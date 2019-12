Aus Krautschädl-Fan wurde Bandmitglied

Schon im Jänner soll es ins Studio gehen, ein paar Demos gibt es schon, unter anderem den Song „Eins, zwei, Liebe, peng“ - das neue Material klingt nicht mehr ganz so rockig wie die Musik von Krautschädl. Und der oberösterreichische Dialekt ist weg, stattdessen gibt es viele englische Einsprengsel in den deutschen Liedtexten: „Alles, was mit unserer Sprache momentan passiert, interessiert mich extrem und das will ich in meinen Texten auch widerspiegeln.“ Weitere Bandmitglieder werden ebenfalls noch dringend gesucht, schließlich ist ein erster kleiner Wohnzimmer-Gig im kommenden Februar in Wien schon fixiert.