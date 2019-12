Mächtiger Klang läutet 2020 ein

Kärntens älteste Glocke stammt aus dem 11. Jahrhundert, ist 60 Kilo schwer und hat einen Durchmesser von 45,5 Zentimetern. Sie hängt mittlerweile nicht mehr in der Filialkirche in Flatschach bei Glanegg und auch nicht in der Wallfahrtskirche „Maria Sieben Schmerzen“ am Freudenberg bei Tigring, sondern in der Schatzkammer Gurk.