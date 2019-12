Terror-Verdächtiger half Schubhäftling bei Flucht

Wiener „Terror-Helfer“ bleiben in U-Haft

Nun wurde er in den Hochsicherheitstrakt eines niederösterreichischen Gefängnisses verlegt, seine zwei mutmaßlichen Komplizen sitzen in Graz-Jakomini, wo sie sich trotz Flucht- und Verdunkelungsgefahr mit anderen fit halten. Das Wiener „Terror-Duo“ bleibt in U-Haft - trotz Unschuldsbeteuerungen seiner Anwälte Wolfgang Blaschitz und Florian Kreiner.