„Zwei-Jahres-Zwillinge“ rocken heute das Leben

Niemand konnte sich an diesem Jahreswechsel vorstellen, wie prächtig sich diese Kinder je entwickeln würden. Erika und Günther Eckhard, das in Dänemark lebende Paar aus Österreich, musste mit dem Schlimmsten rechnen. Es stand nicht gut um ihre in zwei verschiedenen Jahren geborenen Zwillinge (31. Dezember 2015, 23.59 Uhr, und 1. Jänner 2016, 0.01 Uhr).