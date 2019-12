Fast 100 Tote nach blutigem Anschlag in Mogadischu

Bei einem verheerenden Bombenanschlag in der somalischen Hauptstadt Mogadischu sind am Samstag beinahe 100 Menschen getötet und Dutzende weitere teils schwer verletzt worden. „Wir haben mittlerweile fast 100 Menschen, die bei dieser schrecklichen Attacke getötet wurden“, sagte Polizeioffizier Ahmed Bashane am Nachmittag. Ein Selbstmordattentäter hatte einen mit Sprengstoff beladenen Lastwagen in einem belebten Viertel der Stadt hochgehen lassen.