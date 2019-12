Wachstum: Atempause für die Weltwirtschaft

Handelskriege, Turbulenzen in Autobranche

Die großen Trends sind jedoch ähnlich: Handelskriege, die Turbulenzen in der Autobranche etc. haben Industrieproduktion und Welthandel schrumpfen lassen. 2020 dürfte die Talsohle erreicht sein, so das IFW. „Die Weltwirtschaft verliert nicht mehr an Fahrt, der Produktionsanstieg bleibt aber verhalten.“