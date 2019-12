Mächtige Lawine in der Schweiz riss Skiläufer mit

Nicht nur in Österreich, auch bei unseren Nachbarn sorgten Lawinen an den Weihnachtsfeiertagen für Probleme. In den Schweizer Alpen ging am Stephanitag ein mächtiges Schneebrett ab, das sechs Skiläufer verschüttete. Rettungskräfte bargen zwei Leichtverletzte aus den Schneemassen, vier Menschen konnten sich unverletzt befreien oder wurden von Rettern während einer groß angelegten Suchaktion herausgezogen.