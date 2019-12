Mädchen (12) stürzt vier Meter von Sessellift

Zum Zwischenfall kam es gegen 12.45 Uhr am 4er-Sessellift „Seekogel“. „Die Zwölfjährige hatte die Station ordnungsgemäß verlassen, rutschte dann aber aus ungeklärter Ursache aus ihrem Sitz. Das Mädchen konnte vom mitfahrenden Skilehrer festgehalten werden und wurde an einer niederen Stelle bei Stütze 7 aus rund vier Metern kontrolliert in den Tiefschnee losgelassen“, heißt es seitens der Bergbahnen.