Norwegens Prinzessin trauert um ihren Ex-Mann

Wer in Österreich hilft:

Hilfsangebote für Personen mit Suizidgedanken und deren Angehörige bietet bei uns das Suizidpräventionsportal des Gesundheitsministeriums: Unter www.suizid-praevention.gv.at finden sich Kontaktdaten von Hilfseinrichtungen in Österreich. Sprechen Sie in einer verzweifelten Lebenssituation mit anderen Menschen darüber. Im Notfall bei der Telefonseelsorge 142 (ohne Vorwahl) anrufen. Psychotherapeuten finden Sie auf der Webseite des Bundesverbandes für Psychotherapie.