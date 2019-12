Prinz Philip aus dem Krankenhaus entlassen

Weihnachtsfest am Heiligen Abend

Bescherung ist bei den Royals stets am Heiligen Abend - nicht wie bei den Briten üblich am Christtag. Bei der traditionellen Feier in Sandringham werden heuer Prinz Harry (35), Herzogin Meghan (38) und Baby Archie nicht dabei sein. Die kleine Familie nimmt sich eine Auszeit, verbrachte einige Wochen in Kanada und wollte das Weihnachtsfest mit Meghans Mutter verbringen.