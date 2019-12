Diese Bahnreise endet im Schwebezustand

Einatmen, ausatmen, aufbrechen

Es ist ein melancholischer Trip auf den das Publikum in „Passagers“ mitgenommen wird. Nicht nur das Zugabteil, in dem die acht Darsteller aufeinander treffen, erinnert an gute alte Zeiten, die es in der Form wohl nur in der Fantasie gegeben hat. Auch die Musik, die das Stück durchzieht (großteils vom Band, zwei Nummern singen Akrobatinnen live) ist ein fantastischer Mix aus Gestrigem (jazziger Retro-R’n’B) und Heutigem (Indie-Elektro-Pop).