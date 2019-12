Feiertage: Wenn Wien zum Stillstand kommt

Die Notrufnummer 144 ist rund um die Uhr für medizinische Notfälle oder lebensbedrohliche Situationen erreichbar - etwa bei Herz-Kreislauf-Stillstand, Bewusstlosigkeit, schweren Verletzungen, Unfällen, Herzinfarkt oder akuter Atemnot. Am Telefon gibt es, wenn nötig, Anweisung zu lebensrettenden Erste-Hilfe-Maßnahmen. Im Falle von Grippe, Fieber oder wenn ein Rezept benötigt wird, ist zu den Feiertagen auch der Ärztefunkdienst als Ersatz für den Hausarzt unter 141 erreichbar. Wenn’s weh tut und bei gesundheitlichen Problemen unterstützt das Gesundheitstelefon unter 1450 rund um die Uhr bei der Entscheidung, was in dem einzelnen Fall zu tun ist.