US-Polizei gelingt Schlag gegen berüchtigte Gang

US-Ermittlern ist nach eigenen Angaben ein großer Schlag gegen die berüchtigte Straßengang MS-13 gelungen. Mehr als 230 mutmaßliche Mitglieder der auch als Mara Salvatrucha bekannten Bande seien in New York, Baltimore und im mittelamerikanischen Land El Salvador festgenommen worden, teilten die Antidrogenbehörde DEA und die Staatsanwaltschaft am Freitag mit.