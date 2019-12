Dorfberg: Die große „Krone“-Winterwanderung

Nach den vier Adventwanderungen geht es heuer in der Weihnachtszeit am 28. Dezember mit der „Krone“ zusätzlich zu einer Bergandacht auf den 2215 Meter hohen Dorfberg, dem Hausberg von Kartitsch in Osttirol. „Mein Lieblingsberg“, schwärmt die attraktive und sympathische Sillianer Dekanatsjugendleiterin und Landwirtin Theresa Bergmann: „Ich bin sehr gerne auf dem Dorfberg.“