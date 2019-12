Das Friedenslicht ist in Salzburg angekommen

ÖBB, Rotes Kreuz und Feuerwehren sorgen für flächendeckende Verteilung



Das leuchtende Weihnachtssymbol wurde in der Geburtsgrotte Jesu Christi in Bethlehem entzündet und zum ORF nach Linz transportiert. Von dort aus wird es jedes Jahr in mehr als 30 Länder in ganz Europa verteilt. Einmal im Jahr fährt das strahlende Friedenssymbol gemeinsam mit zahlreichen Reisenden mit der Bahn. Am 24. Dezember kann das Friedenslicht an allen besetzten ÖBB Bahnhöfen sowie beim Roten Kreuz oder bei den Feuerwehren in Salzburg abgeholt und weitergegeben werden. Am Salzburger Hauptbahnhof steht es im Reisezentrum zur Abholung bereit. Weiters kann es an folgenden Bahnhöfen der ÖBB abgeholt werden:



• Bischofshofen

• Hüttau

• Eben im Pongau

• Radstadt

• Mandling

• Werfen

• St. Johann im Pongau

• Schwarzach St. Veit

• Gries im Pinzgau

• Zell am See

• Saalfelden

• Steindorf bei Straßwalchen

• Straßwalchen