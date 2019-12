Weihnachten ohne Segen von Frau Holle

Der Traum von weißen Weihnachten wird zum Albtraum in grün-braun: Was Frau Holle vergangene Woche in ein weißes Wunderland verwandelt hat, haben Föhn und milde Temperaturen nun zunichte gemacht. Und es gibt keine Aussicht auf Neuschnee, was vielen eher tiefer gelegenen Skigebieten zu schaffen macht.