Geldstrafe für Hollersbacher Bürgermeister

Günter Steiner, ÖVP-Bürgermeister von Hollersbach, ist am Donnerstag des Amtsmissbrauchs schuldig gesprochen worden. Richterin Anna Sophia Geisselhofer verhängte 12.600 Euro Geldstrafe. Das Urteil ist nicht rechtskräftig. Der Ortschef soll den Bau zweier Wohnhaus-Projekte genehmigt haben, obwohl das Widmungsverfahren noch nicht ganz durch war. In beiden Fällen zeigte er sich auch geständig: Er sprach von „sozialem Druck“, da die Jung-Familien Nachwuchs erwarteten und so schnell wie möglich bauen wollten.