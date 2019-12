RB Leipzig: „Entschuldigen werden wir uns nicht“

Ungewöhnliches Lob

Mehr noch als beim Patzer von BVB-Keeper Bürki ließ der Doppeltorschütze beim missglückten Rückpass von Brandt jenen Instinkt erkennen, der ihn zu einem ernsthaften Konkurrenten von Bayerns Robert Lewandowski im Kampf um die Torjägerkanone macht. Dass er in der gegnerischen Hälfte blieb, obwohl die meisten Dortmunder bereits wieder in der Vorwärtsbewegung waren, brachte Werner ungewöhnliches Lob von Nagelsmann ein: „Der Trainer hat gesagt: ‚Zum Glück bist du so faul‘“, verriet der 23-Jährige.