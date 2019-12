Coutinho spielt im „billigen“ Kinder-Trikot

Mit seiner Dreitore-Gala beim 6:1 gegen Bremen schoss sich Philippe Coutinho am Wochenende endgültig in die Herzen der Bayern-Fans. Ein Abstauber-Tor, ein technisch brillanter Heber, ein spiegelverkehrter Kunstschuss der Marke Arjen Robben und zwei feine Torvorlagen für Robert Lewandowski und Thomas Müller machten den Brasilianer zum Matchwinner. Und das alles in einem Kinder-Trikot!