FPÖ-Deutschmann: Neun Mandatare stimmten nicht zu

Aufregung wie am ersten Schultag herrscht am Dienstag im steirischen Landtag: In der ersten Sitzung nach der Wahl werden alle Abgeordneten angelobt, später folgt auch die schwarz-rote Landesregierung. Manuela Khom und Gabriele Kolar wurden einstimmig zur neuen ersten und zweiten Landtagspräsidentin gewählt, neun Abgeordnete verweigerten hingegen Gerald Deutschmann die Zustimmung.