Immer mehr russische U-Boote im Nordatlantik

„Aggressive Aktionen Russlands“

Die NATO hat bei ihrem Gipfel Anfang Dezember in Großbritannien in der Abschlusserklärung betont, die Allianz sei „mit unterschiedlichen Bedrohungen und Herausforderungen konfrontiert“. Genannt wurden in diesem Zusammenhang unter anderem explizit „die aggressiven Aktionen Russlands“. Trotzdem wolle man den Dialog mit Moskau fortführen, hieß es.