Bellas Ehehölle: Gewalt, Waffen und Morddrohungen

40-Jähriger schnitt sich vor den Kindern die Pulsadern auf

Wieder muss Bella ihm in die Augen sehen. Gemeinsam haben sie vier Kinder, eigentlich fünf. Die zwei jüngsten, ein Bub (11) und ein Mädchen (8), sind in psychologischer Betreuung: „Das Schlimmste ist, dass er sich vor den kleinen Kindern die Pulsadern aufgeschnitten hat. Die körperlichen Übergriffe an mir. Er hat mich so getreten, dass ich ein Kind verloren hab. Er streitet das ab. Es gibt noch Schlimmeres, aber das möchte ich lieber nicht erwähnen.“ Bella lebt mit ihren zwei jüngsten Kindern in einer schönen Altbauwohnung, ein Sohn (18) ist bereits ausgezogen, die älteste Tochter (18) hält zum Vater. Der Mietvertrag läuft auf den Mann, es ist also „seine“ Wohnung. Die Kinder sind von der Gewalt bereits traumatisiert: „Meine achtjährige Tochter leidet an Panikattacken, wacht in der Nacht auf, schreit und brüllt herum: ‚Mama, ich muss sterben.‘ Dafür ist er verantwortlich.“ Auch sie leide unter Panikattacken, erzählt Bella.