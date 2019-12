Hund & Katze gehören nicht unter den Christbaum

Familienentscheidung

Besonders in Familien gehört die Anschaffung eines Haustieres genau überlegt. Der (Weihnachts-)Wunsch alleine reicht nicht aus. Breiteneder: „Es sollte sich jedes einzelne Familienmitglied ganz bewusst für dieses Tier entscheiden. Allergien spielen eine Rolle. Tierhaltung ist auch mit sehr viel Verantwortung und Arbeit verbunden. Manchen Eltern wird erst nach der Anschaffung eines Tieres für ihre Kinder bewusst, dass die Arbeit an ihnen hängen bleibt.“ Nicht selten landen solche Tiere nach der ersten Weihfreude wieder im Tierheim. Die Expertin: „Es gibt aber für ein Tier nichts Traurigeres, als zu spüren, dass es in der Familie unerwünscht ist.“