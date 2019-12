Gerichtsvollzieherin mit dem Umbringen bedroht

Ein 48-Jähriger aus dem Bezirk Eferding wird beschuldigt am 10. Dezember 2019 gegen 10 Uhr einer 44-jährigen Gerichtsvollzieherin aus dem Bezirk Eferding mit dem Tod gedroht zu haben, nachdem diese die Kennzeichentafeln seines Pkw abgenommen hatte. Nach der Anzeige bei der Polizeiinspektion Eferding erließ die Staatsanwaltschaft Wels eine Festnahmeanordnung für den 48-Jährigen. Diese wurde an seiner Arbeitsstätte widerstandslos vollzogen. Bei seiner ersten Einvernahme zeigte er sich nicht geständig. Er wurde in die Justizanstalt Wels eingeliefert.