Prüfer nehmen Fürstenfelder Stadtwerke ins Visier

Neben „durchaus anerkennenden Reaktionen der Prüfer“, wie Rechnungshofdirektor Heinz Drobesch kommentiert, habe es bei der Überprüfung der Fürstenfelder Stadtwerke auch einiges an Stirnrunzeln gegeben. So ist die Doppelrolle von ÖVP-Bürgermeister Franz Jost fragwürdig: Er ist operativ Geschäftsführer, in der Generalversammlung aber gleichzeitig als Eigentümervertreter tätig. Sinnvoller, so die Kontrollore, wäre es, wenn Jost als Beiratsvorsitzender eingesetzt werde.