Chalets nur noch mit Kennzeichnung

Der Wildwuchs an Aparthotels bekommt einen Riegel vorgeschoben: Nachdem die SPÖ in den vergangenen Wochen das Thema ganz oben auf ihre Agenda setzte, zog die Landesregierung nach und setzt nun konkrete Maßnahmen. In der heutigen Landtagssitzung sollen per Gesetzes-Anträgen Nägel mit Köpfen gemacht werden. Auch gegen Zweitwohnsitze soll härter vorgegangen werden.