Wiener verging sich online an Dutzenden Kindern

Nach Therapie sofort rückfällig geworden

In ihren Berichten an die Justiz lobten Neustart und der Verein, bei dem sich der Bursch in Therapie begeben hatte, ihn in den höchsten Tönen. „Er hat beide Einrichtungen getäuscht“, berichtete die Staatsanwältin. Denn bereits kurz nach seiner Enthaftung machte sich der inzwischen Erwachsene wieder an Buben heran und besorgte sich Nacktbilder. Seit 12. März sitzt er wieder in U-Haft.