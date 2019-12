Bühne frei für die Stars: Steirer lässt es krachen

Image gewandelt

Zuvor – „ich hab 2008 am Schwarzlsee mit den Seefesttagen meine Veranstalterkarriere gestartet“ – rümpfte so mancher Entscheidungsträger beim Namen Leutgeb die Nase. Sein Image war – gelinde gesagt – nicht das beste. Schnee von gestern! Was Leutgeb auf der Planai so erfolgreich über die Bühne gebracht hat, ebnete den so heiß ersehnten Weg auf das internationale Parkett. „Wir heben uns durch eine Gesamtinszenierung von unseren Mitbewerbern ab. Ein Konzert ist bei uns mehr als nur ein Konzert“, versichert Leutgeb. In Schladming etwa transportiert er mit seinen Riesenbühnen (2017 im Design der Planai-Haube, heuer im Design der neuen Gondel) mehr als nur Musik.