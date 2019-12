Bub (14) rettet Kind kopfüber aus engem Schacht

Damit nicht genug, steckte das in dem Schacht gefangene Kleinkind mit einer Hand über ihr und der anderen unter ihr fest, wodurch sich das Mädchen so gut wie nicht bewegen konnte. Die Retter ließen einen Schlauch zur besseren Sauerstoffzufuhr zu dem Kind hinunter, das aber dennoch nach einiger Zeit zunehmend an Atemnot litt. Der Vater der Dreijährigen habe laut Medien die Retter darum angefleht, selbst zu seiner Tochter in den Schacht heruntergelassen zu werden - was allerdings selbst für die auf heikle Einsätze trainierten Retter aufgrund des geringen Durchmessers des Bewässerungsbrunnens ein Ding der Unmöglichkeit war.