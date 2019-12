Alarmpaket vermiest Bankräuber Überfall

9.10 Uhr früh, die Raiffeisenfiliale in der Altenberger Straße 40: Der Räuber hat offensichtlich gewartet, bis sich keine Kunden in der Schalterhalle befinden. Er ist mit einer roten Sturmhaube und einem schwarzen Mundtuch maskiert, trägt grüne Handschuhe und hat eine Pistole. Er bedroht den Angestellten, fordert mit ausländischem Akzent Geld, das er in einen weißen Plastiksack stopft. Der Mitarbeiter muss den Tresor öffnen und sich auf den Boden legen. Dann verlässt der Kriminelle mit raschen Schritten den Tatort, zieht sich die auffällige rote Haube vom Kopf. Darunter trägt er eine zweite, schwarze Kopfbedeckung. Zwar nervös, aber alles noch im Hochgefühl des geglückten Coups.