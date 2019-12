Acht Tote bei Gasexplosion in Skiort in Polen

In einem Einfamilienhaus im Süden Polens ist es am Mittwochabend zu einer Tragödie gekommen. Durch eine Gasexplosion kamen acht Menschen, darunter vier Kinder, ums Leben. Nach der Explosion, die sich in Szczyrk, einem bekannten Wintersportort in den Karpaten, ereignete, fiel das Haus in sich zusammen und ging in Flammen auf.