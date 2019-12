Diese Tricks zaubern zu Weihnachten Traumkurven

Auf den Schnitt achten

Wer beim Kauf des Weihnachts-Outfits auf den perfekten Schnitt achtet, hat schon vieles richtig gemacht. Mit fließenden Stoffen lassen sich schnell unliebsame Problemzönchen kaschieren, sexy Dekolletés lenken den Blick auf die Vorzüge und taillierte Kleider zaubern im Handumdrehen eine Sanduhrfigur. Am wichtigsten ist jedoch, dass man sich in seinem Look wohlfühlt - denn nur gelingt auch der große Auftritt.